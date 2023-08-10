«Барселона» за сутки до старта Ла Лиги не зарегистрировала 10 игроков

У каталонской «Барселоны» возникли сложности с регистрацией игроков на чемпионат Испании, об этом рапортует La portera de Nunez.

Согласно сведениям источника, за сутки до старта Ла Лиги «сине-гранатовые» не смогли зарегистрировать десять игроков из 23. Пока вне заявочного листа каталонского гранда остаются следующие футболисты: Гюндоган, Араухо, Алонсо, Пенья, Роберто, Ленгле, Дест, Эззалзули, Ромеу и Мартинес.

Подопечные Хави Эрнандеса стартуют в новом розыгрыше чемпионата Испании гостевым поединком против «Хетафе». Встреча состоится 13 августа.

В прошлом сезоне «сине-гранатовые» досрочно стали чемпионами Ла Лиги.