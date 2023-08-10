Маффео был предложен «Барселоне», сумма трансфера может составить 6-8 миллионов евро

Защитник «Мальорки» Пабло Маффео в скором времени пожет получить повышение. По информации от инсайдера Хави Мигеля, испанец был предложен каталонской «Барселоне», которая всерьёз заинтересована в его трансфере.

Источник сообщает, что Маффео сейчас является приоритетным вариантом «Барселоны» на усиление правого фланга обороны. Сделка оценивается всего в 6-8 миллионов евро, что делает Пабло более доступным вариантом, чем Хуан Фойт, Жоау Канселу или Иван Фреснеда.

26-летний Маффео в последнем розыгрыше чемпионата Испании, записал на свой актив два гола и четыре результативные передачи.