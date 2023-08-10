Дембеле до конца дня может стать игроком «ПСЖ»

Атакующий полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле сегодня, 10 августа, прилетит в Париж для прохождения медицинского осмотра перед трансфером в «ПСЖ», об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo. Если все пройдет успешно, сделка будет оформлена в ближайшее время.

Трансфер Дембеле обойдется французскому клубу в 50 миллионов евро. 26-летний вингер заключит с парижанами долгосрочное трудовое соглашение.

В минувшем сезоне Усман принял участие в 35 встречах за каталонскую команду. Дембеле отметился восемью забитыми мячами и девятью результативными передачами.