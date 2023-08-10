Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле до конца дня может стать игроком «ПСЖ»

10 Августа 2023 • 08:39 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле сегодня, 10 августа, прилетит в Париж для прохождения медицинского осмотра перед трансфером в «ПСЖ», об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo. Если все пройдет успешно, сделка будет оформлена в ближайшее время.

Трансфер Дембеле обойдется французскому клубу в 50 миллионов евро. 26-летний вингер заключит с парижанами долгосрочное трудовое соглашение.

В минувшем сезоне Усман принял участие в 35 встречах за каталонскую команду. Дембеле отметился восемью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
San13
10 Августа 2023 в 09:16
Да быстрей уже давай. Всё блин не уйдет ни как)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
09:59 · Испания. Ла Лига
Маффео был предложен «Барселоне», сумма трансфера может составить 6-8 миллионов евро
09:20 · Англия. Премьер-лига
Испанский клуб хочет арендовать игрока «Арсенала»
08:39 · Испания. Ла Лига
Дембеле до конца дня может стать игроком «ПСЖ» 1
08:27 · Италия. Серия А
Амрабат выбрал новый клуб
07:30 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек близок к уходу из «Манчестер Юнайтед»
02:25 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг договорился с «Атлетико», но «Тоттенхэм» по-прежнему не одобрил трансфер
02:04 · Испания. Ла Лига
Годин рассказал, в чём главная проблема Фелиша 2
01:52 · Испания. Ла Лига
Неймар начал задумываться о возвращении в «Барселону» спустя всего два месяца после перехода в «ПСЖ» 2 слухи
01:30 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Я бы без раздумий сохранил Морату в «Атлетико», он должен начать забивать больше»
01:09 · Испания. Ла Лига
Симеоне рассказал, как отклонил предложение из Саудовской Аравии 1
00:50 · Испания. Ла Лига
Роке не перейдёт в «Барселону» этим летом
00:03 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» предложил «Барселоне» двух своих игроков слухи
09 Августа
23:55 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек хочет сменить «Манчестер Юнайтед» на «Реал Сосьедад»
23:38 · Испания. Ла Лига
Анчелотти хочет сделать из Винисиуса нового Роналду 3 слухи
23:02 · Испания. Ла Лига
Дембеле может дебютировать за «ПСЖ» уже в субботу
Все новости
Рекомендуем