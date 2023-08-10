Роке не перейдёт в «Барселону» этим летом

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке не сможет пополнить ряды «Барселоны» в текущее трансферное окно.

Каталонский клуб уже оформил будущее подписание 18-летнего бразильца за 40 млн евро, однако рассчитывал внести игрока в состав уже в этом месяце.

«Нет никаких шансов, что Витор присоединится к «Барселоне» в августе, – комментирует ситуацию исполнительный директор «Атлетико Паранаэнсе» Алешандре Маттос. – Мы договорились, что он уйдёт в следующем году, и эта договорённость будем соблюдена. Он нужен нам в матчах этого сезона», – цитирует функционера инсайдер Фабрицио Романо.