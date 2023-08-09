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Анчелотти хочет сделать из Винисиуса нового Роналду слухи

09 Августа 2023 • 23:38 Комментировать (1)
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
1 3.40 X 3.55 2 2.10
12.08 22:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен использовать Винисиуса Жуниора в новой роли.

Прежде бразилец задействовался на позиции левого вингера, однако со сменой игровой структуры команды могут измениться и функции лидера атаки «сливочных». Как информирует журналист Хорхе Пикон, рулевой «сливочных» считает, что Винисиус способен повторить путь Криштиану Роналду, по ходу карьеры переквалифицировавшегося из вингера в форварда-бомбардира.

В 225 поединках за «Реал» Винисиус отметился 59 забитыми мячами и 64 результативными передачами. Цвета «королевского клуба» 23-летний футболист представляет с 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Криштиану Роналду Винисиус Жуниор
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
Комментарии (1)
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Alex1972
09 Августа 2023 в 23:58
Ну, если только пол поменять... А-ха-ха-ха..
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