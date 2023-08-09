Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен использовать Винисиуса Жуниора в новой роли.

Прежде бразилец задействовался на позиции левого вингера, однако со сменой игровой структуры команды могут измениться и функции лидера атаки «сливочных». Как информирует журналист Хорхе Пикон, рулевой «сливочных» считает, что Винисиус способен повторить путь Криштиану Роналду, по ходу карьеры переквалифицировавшегося из вингера в форварда-бомбардира.

В 225 поединках за «Реал» Винисиус отметился 59 забитыми мячами и 64 результативными передачами. Цвета «королевского клуба» 23-летний футболист представляет с 2018 года.