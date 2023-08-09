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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Эден Азар - без предложений

09 Августа 2023 • 22:09 Комментировать

Карьера бельгийского нападающего Эдена Азара подходит к своему концу, как сообщает испанское издание Marca, у него до сих пор нет никаких предложений, а расставание с мадридским «Реалом» все ближе и ближе.

При этом сам игрок настроен играть, но единственное полученное предложение пришло от «Вестерло» из второй лиги - не предел мечтаний для Эдена, как легко понять. МЛС молчит, молчит и Саудовская Аравия - а это значит, что создать себе должное имя для того, чтобы в конце карьеры имя само работало на него, Азар тоже не сумел.

Печальная увертюра для такой многообещающей карьеры... 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ​Эден Азар
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