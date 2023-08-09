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Кесси сменил «Барселону» на «Аль-Ахли» официально

09 Августа 2023 • 21:36 Комментировать (3)
Аль-Ахли Джидда
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Аль-Хазм
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11.08 21:00

Полузащитник Франк Кесси официально перебрался в «Аль-Ахли».

Ивуариец заключил контракт, рассчитанный до середины 2026 года, сообщает пресс-служба саудовского клуба. «Барселона» заработала на продаже Кесси 12,5 млн евро. По некоторым данным, зарплата 26-летнего хавбека в «Аль-Ахли» составит порядка 18 млн евро в год.

Франк Кесси отыграл в «Барселоне» лишь один сезон, приняв участие в 43 матчах и по три раза отметившись забитым мячом и результативной передачей. Ранее полузащитник выступал в итальянской Серии А, где представлял цвета «Милана» и «Аталанты».

В числе претендентов на Кесси фигурировали «Ювентус» и «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Аль-Ахли Джидда Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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АЛЬ-АХЛИ ДЖИДДА АЛЬ-ХАЗМ
Комментарии (3)
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типафутбольныйаналитик
09 Августа 2023 в 22:29
не умеют арабы считать деньги. такие зарплаты... для ноунеймов?🤦‍♂️
ингерман
09 Августа 2023 в 21:55
ай маладэц што ушол из этай памойки.. А-ха-ха-ха! )))
Bartimeus
09 Августа 2023 в 21:46
Немного жаль, для ротации бы пригодился. досадно, что Барса вынуждена продавать за пол цены.
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