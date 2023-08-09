Полузащитник Франк Кесси официально перебрался в «Аль-Ахли».

Ивуариец заключил контракт, рассчитанный до середины 2026 года, сообщает пресс-служба саудовского клуба. «Барселона» заработала на продаже Кесси 12,5 млн евро. По некоторым данным, зарплата 26-летнего хавбека в «Аль-Ахли» составит порядка 18 млн евро в год.

Франк Кесси отыграл в «Барселоне» лишь один сезон, приняв участие в 43 матчах и по три раза отметившись забитым мячом и результативной передачей. Ранее полузащитник выступал в итальянской Серии А, где представлял цвета «Милана» и «Аталанты».

В числе претендентов на Кесси фигурировали «Ювентус» и «Тоттенхэм».