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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Альмерия» подписала хавбека «Реала» официально

09 Августа 2023 • 18:49 Комментировать

«Альмерия» посредством официального сайта объявила о переходе из «Реала» полузащитника Серхио Аррибаса. 21-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением сроком на шесть сезонов.

Аррибас является воспитанником академии «Реала». За первую команду «сливочных» полузащитник провёл 14 матчей, в которых забил один гол – в февральском полуфинале клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли».

В стартовом туре нового чемпионата Испании «Альмерия» будет играть против «Райо Вальекано» на своём поле. Матч пройдёт в ближайшую пятницу, 11 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
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