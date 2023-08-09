«Альмерия» посредством официального сайта объявила о переходе из «Реала» полузащитника Серхио Аррибаса. 21-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением сроком на шесть сезонов.

Аррибас является воспитанником академии «Реала». За первую команду «сливочных» полузащитник провёл 14 матчей, в которых забил один гол – в февральском полуфинале клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли».

В стартовом туре нового чемпионата Испании «Альмерия» будет играть против «Райо Вальекано» на своём поле. Матч пройдёт в ближайшую пятницу, 11 августа.