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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Матеу Лаос нашёл работу после завершения карьеры арбитра

09 Августа 2023 • 18:42 Комментировать

Теперь  уже экс-арбитр Антонио Матеу Лаос нашёл себе новую работу. Он будет комментировать работу судей на трансляциях матчей Лиги чемпионов, которые будет проводить Movistar. Также испанец будет экспертом нескольких программ. Об этом рассказывает Relevo. 

Антонио Матеу Лаос завершил карьеру арбитра этим летом. В прошлом году его называли главным фаворитом на получение работы в финальном матче чемпионата мира - 2022 в Катаре. Тем не менее, Лаос перестал быть фаворитом после своей неоднозначной работы на четвертьфинале мундиаля между сборными Аргентины и Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Матеу Лаос антонио матеу лаос
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