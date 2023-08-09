Рюдигер может оказаться в Саудовской Аравии

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер в скором времени может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации от журналиста Франсиско Фернандеса, ряд клубов из этой страны заинтересованы в подписании немца.

Рюдигера может привлечь возможность переезда в Саудовскую Аравию. Тем более, футболист по религии является мусульманином. Антонио начнёт сезон в качестве запасного защитника «Реала», ведь по сообщению многих авторитетных источников, в основе продолжат играть Давид Алаба и Эдер Милитао.

Ранее сообщалось, что в Рюдигере заинтересован «Аль-Хиляль». Антонио успел провести в «Реале» всего один сезон после перехода из «Челси» на правах свободного агента.