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Рюдигер может оказаться в Саудовской Аравии

09 Августа 2023 • 13:40 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер в скором времени может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации от журналиста Франсиско Фернандеса, ряд клубов из этой страны заинтересованы в подписании немца.

Рюдигера может привлечь возможность переезда в Саудовскую Аравию. Тем более, футболист по религии является мусульманином. Антонио начнёт сезон в качестве запасного защитника «Реала», ведь по сообщению многих авторитетных источников, в основе продолжат играть Давид Алаба и Эдер Милитао.

Ранее сообщалось, что в Рюдигере заинтересован «Аль-Хиляль». Антонио успел провести в «Реале» всего один сезон после перехода из «Челси» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер трансферы футбола - лето 2023
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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