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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселоне» предлагали за Фати 50 миллионов евро, но Ансу не стал даже выслушивать

09 Августа 2023 • 12:43 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Каталонская «Барселона» этим летом получила за своего нападающего Ансу Фати предложение в размере 50 миллионов евро от неназванного клуба. По информации от Sport, игрок сборной Испании не стал даже выслушивать это предложение, так как решительно хотел остаться в «Барселоне».

Источник сообщает, что Ансу всё ещё намерен остаться на «Камп Ноу» и сражаться за место в стартовом составе. Руководство было бы не против продать Фати для финансирования других сделок, но футболист не заинтересован в уходе.

Ранее Ансу связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне Фати забил в чемпионате Испании 7 голов и отдал 3 ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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