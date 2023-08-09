«Барселоне» предлагали за Фати 50 миллионов евро, но Ансу не стал даже выслушивать

Каталонская «Барселона» этим летом получила за своего нападающего Ансу Фати предложение в размере 50 миллионов евро от неназванного клуба. По информации от Sport, игрок сборной Испании не стал даже выслушивать это предложение, так как решительно хотел остаться в «Барселоне».

Источник сообщает, что Ансу всё ещё намерен остаться на «Камп Ноу» и сражаться за место в стартовом составе. Руководство было бы не против продать Фати для финансирования других сделок, но футболист не заинтересован в уходе.

Ранее Ансу связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне Фати забил в чемпионате Испании 7 голов и отдал 3 ассиста.