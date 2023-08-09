Роке стал близок к тому, чтобы присоединиться к «Барселоне» этим летом

Нападающий «Атлетико» Паранаэнсе Витор Роке стал близок к тому, чтобы присоединиться к каталонской «Барселоне» этим летом. Несколько недель назад 18-летний бразилец уже подписал с «сине-гранатовыми» долгосрочный контракт, но по его условиям он должен перейти в команду следующим летом.

Если верить изданию Sport, вероятность перехода Роке в «Барселону» в ближайшее время стала выше после того, как «Атлетико» Паранаэнсе вылетел из Копа Либертадорес. У «Барселоны» после ухода Усмана Дембеле образовалась нехватка игроков в атаке, а универсальный Роке как раз способен её компенсировать.