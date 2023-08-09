Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Роке стал близок к тому, чтобы присоединиться к «Барселоне» этим летом

09 Августа 2023 • 09:39 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Нападающий «Атлетико» Паранаэнсе Витор Роке стал близок к тому, чтобы присоединиться к каталонской «Барселоне» этим летом. Несколько недель назад 18-летний бразилец уже подписал с «сине-гранатовыми» долгосрочный контракт, но по его условиям он должен перейти в команду следующим летом.

Если верить изданию Sport, вероятность перехода Роке в «Барселону» в ближайшее время стала выше после того, как «Атлетико» Паранаэнсе вылетел из Копа Либертадорес. У «Барселоны» после ухода Усмана Дембеле образовалась нехватка игроков в атаке, а универсальный Роке как раз способен её компенсировать.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
09:39 · Испания. Ла Лига
Роке стал близок к тому, чтобы присоединиться к «Барселоне» этим летом
09:26 · Англия. Премьер-лига
Азар близок к завершению карьеры
09:17 · Испания. Ла Лига
Неймар согласен перебраться в Саудовскую Аравию, если его отпустят в аренду в «Барселону»
03:16 · Испания. Ла Лига
​«Сампдория» арендовала восходящую звезду «Барселоны»
03:03 · Испания. Ла Лига
Рамос остаётся без клуба - надеется на МЛС или Саудовскую Аравию
02:57 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг - обладатель личного трофея имени Гампера
02:14 · Испания. Ла Лига
«Реал» отклонил несколько выгодных предложений по Вальверде слухи
01:53 · Испания. Ла Лига
Де Йонг: «Уход Бускетса повлияет как на всю команду, так и на меня лично»
01:35 · Испания. Ла Лига
Фелиш готов перейти в «Аль-Хиляль» только на правах аренды – «Атлетико» против
01:08 · Испания. Ла Лига
Алемани ответил на вопрос об интересе «Барселоны» к Неймару
00:46 · Испания. Ла Лига
Романо: «Президент «ПСЖ» в ярости от договорённости Мбаппе с «Реалом»
00:27 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг: «Барселоне» будет очень не хватать Дембеле» 1
00:09 · Испания. Ла Лига
Алемани: «Дембеле переходит в «ПСЖ», осталось лишь подписать некоторые документы»
08 Августа
23:43 · Испания. Ла Лига
Хави отреагировал на слухи о возможном возвращении Неймара в «Барселону»
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» обсуждает продажу ван де Бека в клуб Ла Лиги
Все новости
Рекомендуем