​«Сампдория» арендовала восходящую звезду «Барселоны»

Любопытный трансферный ход сделала «Сампдория» - команда, которой руководит с недавних пор Андреа Пирло. на арендовала с правом дальнейшего выкупа Эстаниса Педролу - 19-летнего воспитанника «Барселоны», который уже дебютировал за основную команду, а в последние два года стал стабильной звездой «Барселоны Б».

Теперь он будет играть в «Сампдории», более того, итальянский клуб намеревается выкупить его, если дела пойдут хорошо и команда сможет вернуться в Серию А. Речь, как сообщает Primocanale.it, идет о сумме в семь миллионов евро.

Напомним, что чемпионат Испании стартует в конце текущей недели, Италии - в конце следующей недели.