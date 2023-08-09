Рамос остаётся без клуба - надеется на МЛС или Саудовскую Аравию

В отличие от некоторых других ветеранов испанского футбола на Серхио Рамоса уже спроса нет - он очень хочет в МЛС к Лионелю Месси, но пока что его туда не зовут, а незваным гостем Серхио становиться, видимо, не хочет.

Игроку, которому 37 лет, еще хочется поиграть, но и надежда на Саудовскую Аравию пока что также не оправдывается - оттуда тоже нет предложений. Испанское издание Sport сообщает также о попытках наладить контакты с «Севильей», клубом своей молодости, но и там ему отказали.

Напомним, что после ухода из мадридского «Реала» Рамос поиграл два года за «ПСЖ», но в конце июня его контракт истек.