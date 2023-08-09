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Чемпионат Испании. Ла Лига

Френки де Йонг - обладатель личного трофея имени Гампера

09 Августа 2023 • 02:57 Комментировать
Барселона
4:2
Тоттенхэм
окончен

Как мы уже сообщали, каталонская «Барселона» переиграла лондонский «Тоттенхэм» и взяла товарищеский трофей - кубок Жоана Гампера, основателя клуба. Он разыгрывается каждый год. Есть и индивидуальный трофей, который вручается лучшему игроку финала.

И в этот раз он был присужден нидерландскому полузащитнику Френки де Йонгу, который, хотя и не записал на свой счет ни одного из четырех голов команды, выступал организатором и дирижером игры команды в середине поля, снабжая мячами нападающих каталонского суперклуба.

В прошлом году трофей взял Роберт Левандовски - тогда «Барселона» со счетом 6:0 обыграла мексиканский клуб «Пумас». 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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