Френки де Йонг - обладатель личного трофея имени Гампера

Как мы уже сообщали, каталонская «Барселона» переиграла лондонский «Тоттенхэм» и взяла товарищеский трофей - кубок Жоана Гампера, основателя клуба. Он разыгрывается каждый год. Есть и индивидуальный трофей, который вручается лучшему игроку финала.

И в этот раз он был присужден нидерландскому полузащитнику Френки де Йонгу, который, хотя и не записал на свой счет ни одного из четырех голов команды, выступал организатором и дирижером игры команды в середине поля, снабжая мячами нападающих каталонского суперклуба.

В прошлом году трофей взял Роберт Левандовски - тогда «Барселона» со счетом 6:0 обыграла мексиканский клуб «Пумас».