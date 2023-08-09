Мадридский «Реал» отказался продавать полузащитника Федерико Вальверде.

Этим летом сразу несколько неназванных клубов пытались переманить в свои ряды уругвайца, однако получили категорический отказ, докладывает Relevo. Мадридцы даже не рассматривали возможность продажи 25-летнего игрока, которого считают ключевым для команды рулевой Карло Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес.

Интерес к Федерико Вальверде приписывался английским «Челси» и «Ливерпулю». Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость хавбека, связанного с «Реалом» контрактом до 2027 года, составляет 100 млн евро.