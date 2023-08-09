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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» отклонил несколько выгодных предложений по Вальверде слухи

09 Августа 2023 • 02:14 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Мадридский «Реал» отказался продавать полузащитника Федерико Вальверде.

Этим летом сразу несколько неназванных клубов пытались переманить в свои ряды уругвайца, однако получили категорический отказ, докладывает Relevo. Мадридцы даже не рассматривали возможность продажи 25-летнего игрока, которого считают ключевым для команды рулевой Карло Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес.

Интерес к Федерико Вальверде приписывался английским «Челси» и «Ливерпулю». Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость хавбека, связанного с «Реалом» контрактом до 2027 года, составляет 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде трансферы футбола - лето 2023
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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