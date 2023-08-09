Де Йонг: «Уход Бускетса повлияет как на всю команду, так и на меня лично»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг продолжает сожалеть об уходе из клуба Серхио Бускетса.

Экс-капитан «сине-гранатовых», отыгравший за команду более 700 матчей, стал свободным агентом по окончании прошлого сезона, решив не продлевать истекающий контракт. В середине июля испанец стал игроком «Интер Майами», где также выступают Лионель Месси и Жорди Альба.

«Без Бускетса наши матчи будут складываться тяжелее, – считает Френки де Йонг, которого цитирует Barca Universal. – Мы потеряли ключевого игрока, и его уход повлияет как на всю нашу команду, так и лично на меня», – заявил нидерландец.