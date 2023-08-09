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Де Йонг: «Уход Бускетса повлияет как на всю команду, так и на меня лично»

09 Августа 2023 • 01:53 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг продолжает сожалеть об уходе из клуба Серхио Бускетса.

Экс-капитан «сине-гранатовых», отыгравший за команду более 700 матчей, стал свободным агентом по окончании прошлого сезона, решив не продлевать истекающий контракт. В середине июля испанец стал игроком «Интер Майами», где также выступают Лионель Месси и Жорди Альба.

«Без Бускетса наши матчи будут складываться тяжелее, – считает Френки де Йонг, которого цитирует Barca Universal. – Мы потеряли ключевого игрока, и его уход повлияет как на всю нашу команду, так и лично на меня», – заявил нидерландец.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Френки де Йонг
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
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