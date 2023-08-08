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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти скептически относится к Браиму Диасу

08 Августа 2023 • 21:44 Комментировать

Испанский нападающий Браим Диас вернулся в мадридский «Реал», но, как сообщает испанское издание Sport, его там особо никто не ждал - наставник мадридского суперклуба, итальянский специалист Карло Анчелотти считает, что Диас слишком нестабилен, а потому не полагается на него.

Лишь Альваро Одриосола в межсезонных матчах выступал еще меньше, чем Браим Диас, а потому испанца, видимо, ждет непростой сезон после того, как он достаточно хорошо поиграл за «Милан». Напомним, что итальянский чемпионат начнется в конце следующей недели, а вот испанский стартует уже в конце текущей недели. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Браим Диас
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