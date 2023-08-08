Воспитанник «Барселоны» Мартин Монтойя стал игроком клуба чемпионата Греции – «Ариса». О переходе испанского футболиста в статусе свободного агента сообщает клубная пресс-служба, 32-летний испанец подписал с новым клубом контракт на два года.

Напомним, что помимо «Барселоны» Монтойя ранее выступал за «Брайтон», «Валенсию» и «Бетис».

Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Греции «Арис» смог финишировать в первой пятёрке, набрав 51 очко. На данный момент клуб выступает в квалификации в Лигу конференций УЕФА, в третьем её раунде «Арису» предстоит сразиться с киевским «Динамо».