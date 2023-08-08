Воспитанник «Барселоны», правый защитник Мартин Монтойя свободным агентом покинул «Бетис». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Севильи, желая игроку удачи в будущем.

Напомним, что Монтойя является выпускником академии «сине-гранатовых», за родной клуб он выступал с 2009 по 2016 годы, после – отправился в «Валенсию», в которой провёл два года карьеры. Следующие два года взрослой карьеры выступал в Англии – в составе «Брайтона». В «Бетисе» Монтойя провёл три последних года карьеры.

Сейчас защитнику 32 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста без клуба в 1,2 млн евро.