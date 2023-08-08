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Воспитанник «Барселоны» Монтойя остался без команды официально

08 Августа 2023 • 17:05 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Воспитанник «Барселоны», правый защитник Мартин Монтойя свободным агентом покинул «Бетис». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Севильи, желая игроку удачи в будущем.

Напомним, что Монтойя является выпускником академии «сине-гранатовых», за родной клуб он выступал с 2009 по 2016 годы, после – отправился в «Валенсию», в которой провёл два года карьеры. Следующие два года взрослой карьеры выступал в Англии – в составе «Брайтона». В «Бетисе» Монтойя провёл три последних года карьеры.

Сейчас защитнику 32 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста без клуба в 1,2 млн евро.
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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Мартин Монтойя
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
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