Винисиус заказал себе цепь в честь Криштиану Роналду

Винисиус Жуниор захотел цепь, но не ту, на которую сажают, чтобы не бегать слишком быстро (а многие защитники испанской лиги хотели бы видеть его в такой цепи) - а ту, что вешают на шею для украшения.

В данном случае это украшение еще и стилизовано в честь Криштиану Роналду - взяв себе его игровой номер, Винисиус заказал себе колье, украшенное стилизованным седьмым номером, на обратной стороне которого изображено фирменное празднование гола CR7.

Будет лишь бразилец и на поле выходить с таким украшением, мы вам пока что сказать не можем. Испанский чемпионат начнется уже в конце текущей недели.