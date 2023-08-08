«Аль-Ахли» нацелился на защитника «Атлетико»

28-летний центральный защитник Марио Эрмосо, правами на которого владеет мадридский «Атлетико», может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщается на страницах издания Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах испанского игрока заинтересован «Аль-Ахли». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро. Действующий контракт Эрмосо с «матрасниками» истекает летом следующего года.

В прошлом сезоне чемпионата Испании защитник поучаствовал в 26 поединках. Марио, забил три гола и сделал две результативные передачи.