Рюдигер: «Моя цель – выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о своей главной цели на следующий сезон, который станет для него вторым в футболке «королевского клуба».
«Моя цель – выиграть Лигу чемпионов с «Реалом», – цитирует немецкого защитника Madrid Xtra.
За свою карьеру Рюдигер уже выигрывал Лигу чемпионов. Это случилось в 2021 году в составе лондонского «Челси». В том розыгрыше турнира Антонио помог своей команде пройти мадридский «Реал» на стадии полуфинала.
«Королевский клуб» подписал немца летом 2022 года, когда игрок стал свободным агентом после ухода из «Челси».
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