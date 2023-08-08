Рюдигер: «Моя цель – выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о своей главной цели на следующий сезон, который станет для него вторым в футболке «королевского клуба».

«Моя цель – выиграть Лигу чемпионов с «Реалом», – цитирует немецкого защитника Madrid Xtra.

За свою карьеру Рюдигер уже выигрывал Лигу чемпионов. Это случилось в 2021 году в составе лондонского «Челси». В том розыгрыше турнира Антонио помог своей команде пройти мадридский «Реал» на стадии полуфинала.

«Королевский клуб» подписал немца летом 2022 года, когда игрок стал свободным агентом после ухода из «Челси».