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Рюдигер: «Моя цель – выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»

08 Августа 2023 • 11:58 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о своей главной цели на следующий сезон, который станет для него вторым в футболке «королевского клуба».

«Моя цель – выиграть Лигу чемпионов с «Реалом», – цитирует немецкого защитника Madrid Xtra.

За свою карьеру Рюдигер уже выигрывал Лигу чемпионов. Это случилось в 2021 году в составе лондонского «Челси». В том розыгрыше турнира Антонио помог своей команде пройти мадридский «Реал» на стадии полуфинала.

«Королевский клуб» подписал немца летом 2022 года, когда игрок стал свободным агентом после ухода из «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер
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