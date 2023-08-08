Кесси чувствует, что «Барселона» его предала

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси чувствует предательство со стороны каталонского клуба. По информации от инсайдера Серхи Капдевилы, ивуариец убеждён в том, что «Барселона» подписала его год назад свободным агентом с целью будущей продажи и прибыли.

Источник добавляет, что Кесси мечтал играть за «Барселону» с детства. Игрок был уверен в том, что заслужил больше шансов после того, как качественно провёл вторую половину сезона.

Напомним, Кесси очень близок к переходу в «Аль-Ахли» Джидда, который заплатит «Барселоне» за его трансфер в районе 30 миллионов евро. Сам футболист получит в Саудовской Аравии солидную зарплату.