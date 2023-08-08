«Валенсия» интересуется экс-нападающим «Барселоны»

Руководство «Валенсии» собирается усилить атакующую линию команды в текущее трансферное окно. По сообщениям журналистов Fichajes, в поле зрения «летучих мышей» попал экс-нападающий каталонской «Барселоны» Мартин Брайтвайт.

В настоящий момент датский форвард является игроком «Эспаньола», вылетевшего в Сегунду. Мартин хочет покинуть каталонцев и вернуться в элитный дивизион Испании.

32-летний Брайтвайт играет за «Эспаньол» с 2022 года. Контракт между футболистом и клубом рассчитан до завершения сезона-2024/2025. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в пять миллионов евро.