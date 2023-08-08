«Бетис» потерял одного из лидеров перед стартом Ла Лиги

Хавбек севильского «Бетиса» Вильям Капрвалью получил повреждение по ходу товарищеской встречи с «Севильей». По этой причине португальский полузащитник не сможет помочь своей команде на старте нового сезона чемпионата Испании.

Восстановление полузащитника займет около трех недель. Таким образом, Карвалью не примет участия в поединках против «Вильярреала» и мадридского «Атлетико» в стартовых двух турах Ла Лиги.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 поединках. Карвалью забил три гола, получил шесть желтых карточек и один раз был удален с поля.