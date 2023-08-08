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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карвалью получил травму и пропустит начало сезона

08 Августа 2023 • 03:14 Комментировать

«Бетис» сыграл с «Севильей» в товарищеском матче в Мексике, «бетикос» выиграли со счетом 1:0 принципиальный матч, но при этом команда потеряла Вилльяма Карвалью, который получил травму и пропустил начало сезона в испанском чемпионате.

Поэтому наставнику «Бетиса», Мануэлю Пеллегрини, надо будет искать способы замены Карвалью. Реабилитация игрока может продлиться до трех недель, это означает, что Карвалью пропустит игры с «Вильярреалом» и «Атлетико» в первых двух турах.

Напомним, что испанский чемпионат начнется уже в конце этой недели, в прошлом сезоне «Бетис» занял шестое место. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Вилльям Карвалью
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