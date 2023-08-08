Источник назвал две причины, по которым Неймар не вернётся в «Барселону»

Бразильского нападающего Неймара молва активно сватает в «Барселону», в которой он уже выступал о 2017 года, когда подписал баснословный контракт с «ПСЖ», в составе которого выступает с той поры.

Однако журналисты испанского издания Sport не верят в то, что Неймар вернется в каталонский клуб, называя две причины. Первая - это нежелание наставника «Барселоны» Хави видеть бывшую звезду в команде, так как Хави строит новую команду и не хочет допустить того, что было когда-то с поздним Роналдиньо - негативное влияние на раздевалку.

Во-вторых, с приходом Луиса Энрике в «ПСЖ» у Неймара появляется весомая причина остаться в своем нынешнем клубе.