Сын Симеоне получил тяжелую травму

Не так давно мы сообщали о том, что сын Диего Симеоне отправился в аренду в испанский «Алавес», но, к сожалению, начало сезона он будет вынужден пропустить - Джулиано получил тяжелую травму в игре против «Бургоса», его вывезли с поля на машине скорой помощи, а товарищеский поединок был остановлен. Судя по снимкам, у молодого футболиста возможен перелом ноги.

Пока что «Алавес» не сообщал другие подробности травмы аргентинского футболиста. Напомним, что испанский чемпионат начнется уже в конце начавшейся недели. «Алавесу» предстоит матч с «Кадисом» четырнадцатого августа. ​