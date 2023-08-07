39-летний Иньеста продолжит карьеру в ОАЭ

39-летний ветеран испанского футбола Андрес Иньеста станет игроком клуба Премьер-лиги ОАЭ – «Эмирейтс». Он представляет город Рас-эль-Хайма, сообщает в своих соцсетях Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что уже 7 августа он прибыл в Дубай, а завтра подпишет с новым клубом контракт, что будет действовать до июня следующего года. Стороны, при желании, смогут автоматически продлить соглашение ещё на год.

Напомним, что Иньеста последние пять лет выступал в Японии за «Виссел Кобе». До переезда в Японию воспитанник «сине-гранатовых» всю карьеру выступал за свой родной клуб.