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«Барселона» выставила Маркоса Алонсо на трансфер

07 Августа 2023 • 14:26 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо выставлен на трансфер. По информации от инсайдера Херарда Ромеро, руководство «сине-гранатовых» этим летом хочет избавиться от 32-летнего испанца.

Маркос перешёл в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента из «Челси». Алонсо привык играть на левом фланге обороны, но в прошлом сезоне часто выступал в центре защиты.

«Барселона» прошлым летом подписала с Алонсо контракт на один год, но затем продлила соглашение с опытным защитником. До переезда на «Камп Ноу» испанец был интересен нескольким клубам из итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маркос Алонсо трансферы футбола - лето 2023
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