«Барселона» выставила Маркоса Алонсо на трансфер

Защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо выставлен на трансфер. По информации от инсайдера Херарда Ромеро, руководство «сине-гранатовых» этим летом хочет избавиться от 32-летнего испанца.

Маркос перешёл в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента из «Челси». Алонсо привык играть на левом фланге обороны, но в прошлом сезоне часто выступал в центре защиты.

«Барселона» прошлым летом подписала с Алонсо контракт на один год, но затем продлила соглашение с опытным защитником. До переезда на «Камп Ноу» испанец был интересен нескольким клубам из итальянской Серии А.