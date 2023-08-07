Дест интересен клубам МЛС, но игрок хочет остаться в Европе

Защитник «Барселоны» Серджино Интересен клубам из МЛС. По информации от Mundo Deportivo, несколько американских клубов готовы арендовать фуллбека на один сезон, но проблема в том, что сам футболист предпочитает остаться в Европе.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассматривал возможность оставить Деста на следующий сезон. «Сине-гранатовым» сложно рассчитывать на трансфер нового правого защитника из-за финансовых проблем, поэтому Дести считался одним из решений. Правда, Серджино не впечатлил тренера на предсезонной подготовке, после чего клуб окончательно принял решение избавиться от американца.

Прошлый сезон защитник провёл на правах аренды за «Милан», где проиграл конкуренцию за место в основе.