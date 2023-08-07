Кесси прибыл в Париж для прохождения медосмотра в новом клубе

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси близится к переходу в новую команду. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, ивуариец прибыл в Париж для прохождения медосмотра в «Аль-Ахли» Джидде.

Как и отмечалось ранее, команда из Саудовской Аравии заплатит за 26-летнего африканца чуть менее 15 миллионов евро. Кесси остался недоволен своим положением в «Барселоне», поэтому согласился уйти. Тем более, в Саудовской Аравии ему предложили выгодные финансовые условия.

В своём единственном сезоне в составе «Барселоны» Франк помог команде выиграть чемпионат Испании. Игрок год назад достался «сине-гранатовым» на правах свободного агента.