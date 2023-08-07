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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» выдвинул важное условие Мбаппе, от которого зависит трансфер

07 Августа 2023 • 08:25 Комментировать (2)

Мадридский «Реал» ждет решительных действий от нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. На протяжении всего лета в СМИ бурлят новости о потенциальном переходе 24-летнего француза в «королевский» клуб.

Как стало известно инсайдеру Андресу Рамосу, руководство испанского гранда поставило условие игроку. «Сливочные» начнут предпринимать решительные действия по трансферу Мбаппе только в том случае, если футболист публично объявит, что хочет уйти из «ПСЖ».

Ранее стало известно, что Килиан отказался от нового контракта с чемпионом Франции. Срок действующего соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

Стало известно, как Винисиус относится к трансферу Мбаппе в «Реал»

Трансфер согласован: «ПСЖ» продаёт Мбаппе в суперклуб

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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07 Августа 2023 в 10:00
Создатели Санта _ Барбары повесились))
Dimanutd
07 Августа 2023 в 09:32
Какая чушь
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