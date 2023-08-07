«Реал» выдвинул важное условие Мбаппе, от которого зависит трансфер

Мадридский «Реал» ждет решительных действий от нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. На протяжении всего лета в СМИ бурлят новости о потенциальном переходе 24-летнего француза в «королевский» клуб.

Как стало известно инсайдеру Андресу Рамосу, руководство испанского гранда поставило условие игроку. «Сливочные» начнут предпринимать решительные действия по трансферу Мбаппе только в том случае, если футболист публично объявит, что хочет уйти из «ПСЖ».

Ранее стало известно, что Килиан отказался от нового контракта с чемпионом Франции. Срок действующего соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

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