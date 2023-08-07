Украинец Довбик прокомментировал трансфер в «Жирону»

Украинский нападающий Артём Довбик прокомментировал свой трансфер в испанскую «Жирону» из «Днепра-1».

«Приветствую болельщиков «Жироны». Меня зовут Артём Довбик. Очень рад находиться здесь. Вскоре увидимся», - передает слова форварда пресс-служба клуба.

Довбик заключил с испанским клубом долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2028 года. Сумма трансфера составила семь миллионов евро.

Стоит напомнить, что Артём стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша Украинской премьер-лиги. Нападающий забил 24 гола и отдал пять результативных передач в 29 матчах.