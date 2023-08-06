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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати задумался об уходе из «Барселоны»

06 Августа 2023 • 23:42 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может сменить клуб до закрытия трансферного окна.

Ранее 20-летний футболист неоднократно заявлял о намерении остаться, опровергая многочисленные слухи о своём приближающемся уходе, однако теперь, ситуация, похоже, изменилась. По данным журналиста Херарда Ромеро, Фати находится не в лучших отношениях с Хави, и форвард чувствует, что тренер ему не доверяет. Вполне вероятно, что игрок решит уйти, если не получит желаемого количества игровых минут в первых официальных матчах нового сезона.

Трансферная стоимость Ансу Фати, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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