Фати задумался об уходе из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может сменить клуб до закрытия трансферного окна.

Ранее 20-летний футболист неоднократно заявлял о намерении остаться, опровергая многочисленные слухи о своём приближающемся уходе, однако теперь, ситуация, похоже, изменилась. По данным журналиста Херарда Ромеро, Фати находится не в лучших отношениях с Хави, и форвард чувствует, что тренер ему не доверяет. Вполне вероятно, что игрок решит уйти, если не получит желаемого количества игровых минут в первых официальных матчах нового сезона.

Трансферная стоимость Ансу Фати, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 35 млн евро.