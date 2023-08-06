Симеоне: «Атлетико» нужны такие люди, как Аспиликуэта»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о важности для команды новичка Сесара Аспиликуэты.

33-летний защитник пополнил ряды «матрасников» месяц назад, перебравшись из лондонского «Челси» в качестве свободного агента.

«Сесар очень важен для нас. Он всегда бьётся, отдаёт все силы и делает всё возможное, чтобы помочь команде. Он готов играть и в центре, и на фланге, когда это требуется, что и продемонстрировал в товарищеском матче с «Севильей». Он способен правильно реагировать на обстоятельства, и «Атлетико» нужны такие люди», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Симеоне.