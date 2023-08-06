«Барселона» может сорвать трансфер Дембеле в «ПСЖ»

Трансфер нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле во французский «ПСЖ» может не состояться. У вингера есть еще один вариант продолжения карьеры.

По сведениям DeadlineDayLive, каталонский гранд предпочитает продать игрока в Саудовскую Аравию, а не в парижский клуб. На Ближнем Востоке интерес к Усману проявляет «Аль-Хиляль». Саудовский клуб готов предложить за Дембеле 50 миллионов евро, а самому футболисту – контракт с заработной платой в размере 100 миллионов за сезон.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Дембеле провел 25 поединков, отметившись пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.