Куртуа: «Нам надо отыграться»

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа дал понять, что его клуб, мадридский «Реал», твердо намерен провести более удачный сезон, нежели прошлогодний. Мадридцы не смогли пробиться в финал Лиги чемпионов, проиграли внутренний чемпионат «Барселоне» - и Кубок Короля в таких условиях стал не самым сильным утешением.

- Мы должны чуть отыграться по отношению к прошлому году. Не думаю, что у нас был плохой год. Но после чемпионата мира нам стало сложнее. Мы внезапно сдали, - цитирует слова Куртуа итальянское новостное агентство ITASportPress.

Испанский чемпионат начнется уже одиннадцатого августа.