Куртуа дал понять, что хочет завершить карьеру в «Реале»

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа дал понять, что желает завершить карьеру именно в мадридском «Реале» - своем нынешнем клубе. Так он ответил на вопросы, не собирается ли он, как Карим Бензема, отправиться поиграть на закате карьеры в экзотический чемпионат вроде саудовского.

- Три года - это срок в футболе, но все знают о моем желании закончить карьеру в «Реале». Посмотрим, будем оценивать год за годом, - цитирует слова бельгийского вратаря итальянское новостное агентство ITASportPress.

В прошлом страж ворот успел поиграть и в другом мадридском клубе - «Атлетико».