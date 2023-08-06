Фонт назвал уход Месси самой серьёзной ошибкой «Барселоны» в новейшей истории

Экс-кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт поделился комментарием об уходе нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба. Напомним, аргентинец был вынужден покинуть «сине-гранатовых» в 2021 году из-за финансовых трудностей команды.

«Самая серьезная ошибка в новейшей истории клуба», — такое сообщение оставил Фонт на своей страничке в социальной сети.

Напомним, 5 августа было ровно два года, как «Барселона» объявила об уходе Месси из клуба. В период 2021-2023 футболист выступал за «ПСЖ», а в текущее трансферное окно перебрался в «Интер Майами» на правах свободного агента.