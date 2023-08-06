Украинский нападающий Артём Довбик покинул «Днепр-1» и переехал в испанский чемпионат. 26-летнего форварда подписала «Жирона».

Как сообщается на официальном сайте клуба, между сторонами заключен долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила семь миллионов евро.

В прошлом сезоне Украинской премьер-лиги Довбик выиграл бомбардирскую гонку. Нападающий провел 29 поединков, в которых записал на свой счет 24 гола (восемь – с пенальти) и пять результативных передач.

«Жирона» стартует в Ла Лиге гостевым матчем против «Реал Сосьедада» 12 августа.