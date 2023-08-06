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Страфельт продолжит карьеру в «Сельте» - шведом интересовался «Спартак» слухи

06 Августа 2023 • 13:13 Комментировать

Защитник «Селтика» Карл Старфельт продолжит карьеру в «Сельту», об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, испанская команда уже согласовала контракт с игроком сборной Швеции, и сейчас стороны близки к завершению сделки.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» готов заплатить за Старфельта 16,2 миллиона евро, однако затем стало известно, что столичный клуб отказался от этой идеи.

28-летний футболист на протяжении двух лет (2019-2021) выступал за казанский «Рубин». 

Старфельт дебютировал за национальную сборную Швеции в октябре 2020 года и с тех пор провёл шесть матчей.

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Сельта Селтик Карл Старфельт трансферы футбола - лето 2023
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