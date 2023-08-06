Защитник «Селтика» Карл Старфельт продолжит карьеру в «Сельту», об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, испанская команда уже согласовала контракт с игроком сборной Швеции, и сейчас стороны близки к завершению сделки.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» готов заплатить за Старфельта 16,2 миллиона евро, однако затем стало известно, что столичный клуб отказался от этой идеи.

28-летний футболист на протяжении двух лет (2019-2021) выступал за казанский «Рубин».

Старфельт дебютировал за национальную сборную Швеции в октябре 2020 года и с тех пор провёл шесть матчей.