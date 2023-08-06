Названа сумма трансфера Кесси из «Барселоны» в «Аль-Ахли»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Франк Кесси переезжает в Саудовскую Аравию. Новым клубом ивуарийского хавбека станет «Аль-Ахли».

Журналистам Mundo Deportivo стало известно, какую сумму на продаже африканца заработает каталонская «Барселона». Трансфер Кесси обойдется представителю чемпионата Саудовской Аравии в 11-12 миллионов евро.

Франк заключит контракт на три года с заработной платой в размере 14 миллионов евро за сезон.

Кесси перешел в «Барселону» из «Милана» летом прошлого года. 26-летний полузащитник принял участие в 28 поединках, отметившись голом и результативной передачей.