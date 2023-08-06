Алькарас: «Каждый фанат «Реала» хочет трансфера Мбаппе»

Теннисист из Испании Карлос Алькарас высказался касательно потенциального трансфера нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Каждый фанат «Реала» хочет, чтобы Мбаппе оказался в Мадриде. Все хотят видеть его в команде. Надеюсь, вскоре мы прочитаем новость, что Килиан перешел в «Реал». Я был бы рад этому», - передает слова Алькараса Madrid Xtra.

Трудовое соглашение между Мбаппе и «ПСЖ» истекает летом следующего года. Нападающий отказался продлевать контракт, за что был отстранен от команды и не поехал в Японию на предсезонное турне.