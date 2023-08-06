Де Пауль может покинуть «Атлетико»

Полузащитник сборной Аргентины и мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль может сменить клубную прописку этим летом. По сообщениям Goal.com, в услугах 29-летнего чемпиона мира заинтересован стамбульский «Галатасарай».

Турецкий топ-клуб планирует арендовать Родриго до конца сезона-2023/2024 с правом дальнейшего выкупа. В данный момент стороны ведут переговоры.

В прошлом сезоне де Пауль провел 30 поединков в чемпионате Испании, записав на свой счет два забитых мяча и семь результативных передач. В его пассиве пять желтых карточек.

Контракт аргентинца с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года. Его трансферный ценник – 40 миллионов евро.