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Стало известно, когда Дембеле перейдёт в «ПСЖ»

06 Августа 2023 • 08:49 Комментировать

Атакующий полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле в начале следующей недели может пополнить ряды «ПСЖ», об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Согласно данным источника, клубы практически согласовали все детали потенциального трансфера. Если все пойдет по плану, то Дембеле станет игроком парижского гранда завтра, 7 августа.

Ранее сообщалось, что за трансфер Усмана чемпион Лиги 1 заплатит 50 миллионов евро. С клубом Дембеле подпишет долгосрочный контракт до 2028 года.

В прошлом сезоне вингер сыграл 35 поединков во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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