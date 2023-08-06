Хави не хочет видеть Неймара в «Барселоне» - названа причина

Трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонскую «Барселону» может сорваться, об этом рапортуют журналисты издания Mundo Deportivo.

Как стало известно источнику, противником сделки выступает главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес. Специалист считает, что возвращение звездного бразильца может нарушить хорошую атмосферу в раздевалке команды.

Напомним, что Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года. Трудовое соглашение бразильца с французским грандом истекает в 2025 году.

В прошлом сезоне чемпионата Франции нападающий провел 20 матчей, забил 13 мячей и сделал 11 ассистов.