​Неймар намекнул на уход из «ПСЖ»

В ближайшее время Неймар может покинуть «ПСЖ». Журналисты Mundo Deportivo обратили внимание на тот факт, что 31-летний бразилец удалил из своего профиля в одной социальной сети информацию о клубной прописке. Ранее там было указано, что Неймар является игроком «ПСЖ».

Судя по последней информации, Неймар может снова стать футболистом «Барселоны». За каталонский клуб бразилец играл в 2013-2017 годах, прежде чем отправиться в «ПСЖ» за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Неймара в 60 миллионов евро.