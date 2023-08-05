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​Неймар намекнул на уход из «ПСЖ»

05 Августа 2023 • 22:03 Комментировать (1)

В ближайшее время Неймар может покинуть «ПСЖ». Журналисты Mundo Deportivo обратили внимание на тот факт, что 31-летний бразилец удалил из своего профиля в одной социальной сети информацию о клубной прописке. Ранее там было указано, что Неймар является игроком «ПСЖ».

Судя по последней информации, Неймар может снова стать футболистом «Барселоны». За каталонский клуб бразилец играл в 2013-2017 годах, прежде чем отправиться в «ПСЖ» за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Неймара в 60 миллионов евро.

Неймар вернётся в «Барселону» - источник
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Барселона ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
05 Августа 2023 в 22:59
сильно сомневаюсь конечно, но если вдруг окажется не шуткой, искренне буду рад за ПСЖ.
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