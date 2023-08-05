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​Неймар вернётся в «Барселону» - источник

05 Августа 2023 • 21:57 Комментировать (4)

Звёздный Неймар снова примерит на себе футболку «Барселоны» этим летом. Об этом на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo, ссылаясь на Мабхута аль-Марри. Это катарский шейх и журналист, который является очень влиятельным человеком, близким к руководителям «ПСЖ» и президенту «Барселоны» Жоану Лапорте.

Отмечается, что именно аль-Марри, по крайней мере в социальных сетях, первым сообщил о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».

Напомним, что 31-летний Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. Тогда гранд Лиги 1 заплатил за бразильца «Барселоне» 222 миллиона евро. Этот трансфер остаётся рекордным в истории футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (4)
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Alex1972
05 Августа 2023 в 22:58
Только вместе с Месси... И Суаресом... Хе ..
San13
05 Августа 2023 в 22:27
Ниже новость что Гюндогана не могут зарегать и он уйдет, а тут неймар со своей зп. Ага, верю)
Zenituwka
05 Августа 2023 в 22:16
Вы же сами писали что Хави наложил вето на приход Неймара)))
CELTIC FROST
05 Августа 2023 в 22:08
Ага. Только побитый молью... и жизнью.
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