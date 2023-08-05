​Неймар вернётся в «Барселону» - источник

Звёздный Неймар снова примерит на себе футболку «Барселоны» этим летом. Об этом на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo, ссылаясь на Мабхута аль-Марри. Это катарский шейх и журналист, который является очень влиятельным человеком, близким к руководителям «ПСЖ» и президенту «Барселоны» Жоану Лапорте.

Отмечается, что именно аль-Марри, по крайней мере в социальных сетях, первым сообщил о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».

Напомним, что 31-летний Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. Тогда гранд Лиги 1 заплатил за бразильца «Барселоне» 222 миллиона евро. Этот трансфер остаётся рекордным в истории футбола.